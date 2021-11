O levantamento aponta que 69,7% dos consumidores efetuaram compras online em 2020 e 95,9% afirmaram que tem a intenção de fazer alguma compra novamente no evento deste ano - Daniel Castelo Branco

O levantamento aponta que 69,7% dos consumidores efetuaram compras online em 2020 e 95,9% afirmaram que tem a intenção de fazer alguma compra novamente no evento deste anoDaniel Castelo Branco

Publicado 16/11/2021 10:14

Mais da metade dos brasileiros estão na expectativa de adiantar as compras de Natal na Black Friday para aproveitar os descontos. De acordo com a pesquisa do o Cuponomia, portal que reúne cupons e cashback no e-commerce, 65,3% dos consumidores chegam a data com esse objetivo em 2021. No entanto, a maioria dos clientes não pretende esperar apenas o dia 26 de novembro para comprar, 45% já está de olho nos descontos oferecidos pelas lojas desde o início de novembro e pretende comprar algo até a chegada da data.

A Black Friday é uma das datas mais aguardadas do ano para o varejo. Em 2020, as vendas online registraram um verdadeiro recorde no período, movimentando R$ 4 bilhões, segundo dados da consultoria Ebit/Nielsen. Em 2021, a expectativa é de que, mesmo com o avanço da vacinação, a retomada do comércio e a flexibilização de medidas restritivas em todo o país, os consumidores ainda assim mantenham a intenção de comprar online.



"O e-commerce cresceu no último ano, em meio à pandemia e a quantidade de descontos e cashbacks disponíveis têm mostrado maior atratividade aos consumidores nas compras online", afirmou Ivan Zeredo, Diretor de Marketing do Cuponomia. "O consumidor também busca maior variedade de produtos, marcas, modelos e a possibilidade de comparação de preços como uma premissa para fechar uma compra nessa época. Por esse motivo, os resultados na internet, esse ano, devem ser ainda melhores", ressaltou o executivo.



Intenção de compra



A intenção de compra pela internet e a aderência às promoções e aos descontos para este ano seguem apresentando bons números. O levantamento aponta que 69,7% dos consumidores efetuaram compras online em 2020 e 95,9% afirmaram que tem a intenção de fazer alguma compra novamente no evento deste ano. O público majoritário será, mais uma vez, composto por mulheres. Segundo a pesquisa, 68,8% dos usuários que pretendem gastar na data são do sexo feminino. Jovens de 26 a 34 anos (30.4%) e de 35 a 45 anos (30,3%) também compõem o primeiro e o segundo lugar da análise por faixa etária.



Quantidade de produtos



A expectativa para quantidade de produtos que devem ser comprados também é alta. Dentre os consumidores que têm alguma intenção de compra na Black Friday 2021, o percentual de 27,6% pretende comprar mais de quatro produtos. O canal mais utilizado será novamente o smartphone (74%), seguido pelas compras via computador (63,6%). A pesquisa também aponta que 54,6% dos usuários esperam encontrar descontos de a partir de 40% nos produtos e serviços vendidos durante a data.



Categorias



Dentre as categorias de produtos mais buscadas pelos usuários na Black Friday 2021 algumas se destacam e o segmento de Moda e Acessórios lidera novamente a lista, com 44,5% de intenção de compra, seguido por Eletrodomésticos (38,4%), Maquiagem e Beleza (37%) e Smartphones (28,2%).



Horários preferidos para compras e métodos de pagamento



O Cuponomia levantou ainda que, ao contrário do ano passado, quando 26% dos consumidores se anteciparam para ficar acordados de madrugada e garantir as ofertas, em 2021, esse percentual caiu para 16% em 2021. Este ano, a maioria (38%) ainda não decidiu qual será o horário das compras. Já outros 17% afirmam que utilizarão o período da manhã, 9,8% o período da tarde e 19% as primeiras horas da noite de sexta-feira.



"Muitas marcas optaram por realizar campanhas pré-Black Friday como "black november" e "black week", o que impacta diretamente no horário escolhido pelos consumidores", reforçou Ivan. "Ao se antecipar para aproveitar as oportunidades oferecidas ao longo do mês, o consumidor acaba se preocupando menos em esperar o dia exato para finalizar suas compras", finalizou Zeredo.



O cartão de crédito ainda é o método preferido dos usuários na Black Friday. O levantamento apontou que 80,7% têm intenção de comprar via crédito, seguido por 11% que devem optar pelo pagamento em boleto. A pesquisa questionou os clientes sobre a utilização de cartão de débito ou PIX e, embora a utilização deste último meio tenha crescido nos últimos meses, para a Black Friday, apenas 6,8% dos usuários pretendem escolher essa modalidade.