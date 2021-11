Cariocas chegam cedo para garantir atendimento nos Cras - Reprodução/ TV Globo

Publicado 17/11/2021 11:26 | Atualizado 17/11/2021 11:34

Rio - Para reduzir as filas dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), o projeto Assistência em Movimento, que leva os serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social para o público das regiões mais vulneráveis da cidade, está em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira, 17, para realizar atendimentos do CadÚnico. O serviço começou às 9h, no Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de Santa Cruz (Rua do Império, 573).

A região é a que mais tem concentrado filas nos CRAS por causa das dúvidas da população em relação ao Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. Nesta quarta-feira, começa o pagamento do novo programa de distribuição de renda para beneficiários com final de NIS 1. O depósito do benefício tem o mesmo modelo do antigo programa, que seguia os dez últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS).

De acordo com a pasta, a programação desta semana previa atendimento no Catumbi, mas a secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, determinou que fosse transferida para Santa Cruz para desafogar o atendimento dos CRAS da região. Além dos atendimentos de CadÚnico, o Detran também atenderá para documentação civil.

Ainda segundo a secretaria, desde junho, o Assistência em Movimento tem ido às localizações mais pobres da cidade, onde muitas vezes a população nem tem consciência de seus direitos, para oferecer os serviços da pasta. Já realizou 10.105 atendimentos em 18 localidades em toda a cidade.