Auxílio Brasil começou a ser pago nesta quarta-feira para beneficiários com final de NIS 1Divulgação/Ministério da Cidadania

Publicado 17/11/2021 14:47

O DIA, a pasta afirmou que "os acompanhamentos da vacinação infantil e da frequência escolar, presentes no Programa Bolsa Família, foram mantidos no Auxílio Brasil, conforme determinam a Medida Provisória nº. 1.061/2021 e o Decreto 10.852/2021, que instituíram e regulamentaram o novo programa". Rio - Apesar de ter informado anteriormente que a frequência escolar e a carteira de vacinação em dia não seriam critérios exigidos no Auxílio Brasi l, o Ministério da Cidadania voltou atrás e confirmou, nesta quarta-feira, que a obrigatoriedade está mantida. Procurada pelo, a pasta afirmou que "os acompanhamentos da vacinação infantil e da frequência escolar, presentes no Programa Bolsa Família, foram mantidos no Auxílio Brasil, conforme determinam a Medida Provisória nº. 1.061/2021 e o Decreto 10.852/2021, que instituíram e regulamentaram o novo programa".

No entanto, o ministério relembrou que a exigência está suspensa por 180 dias desde o dia 7 de outubro: "Cabe informar que em relação aos procedimentos atuais da gestão de condicionalidades, continua valendo o que está previsto na Portaria 682/2021, publicada no dia 07 de outubro, que suspendeu por 180 dias as repercussões por descumprimento de condicionalidades". Logo, "as famílias que tiverem dificuldades para cumprir o calendário de vacinação terão apoio do poder público para regularizar a vacinação e continuarão a receber o benefício", concluiu a pasta.

Atualmente, as vacinas disponíveis no Ministério da Saúde hoje previnem caxumba, rubéola, sarampo, hepatites A e B, varicela, poliomielite, febre amarela, meningite e rotavírus. Quanto à covid-19, a Anvisa ainda precisa autorizar a aplicação em crianças.



O Auxílio Brasil começou a ser pago nesta para beneficiários com final de NIS 1 . O depósito do benefício que substitui o Bolsa Família seguirá o mesmo modelo do antigo programa, que seguia os dez últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Dessa forma, os pagamentos serão feitos até o dia 30 de novembro, para beneficiários com final de NIS 0.