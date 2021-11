Sudeste registra uma média de R$ 1.225,83 por dívida e R$ 4.262,29 por pessoa - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Sudeste registra uma média de R$ 1.225,83 por dívida e R$ 4.262,29 por pessoaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 17/11/2021 13:18

Rio - A região Sudeste tem a maior representatividade de dívidas bancárias no país. Diferentemente de outras regiões brasileiras, o número de inadimplentes do Sudeste atingiu 27,94 milhões de pessoas. O Rio de Janeiro, que ocupa o segundo lugar no ranking de estados que mais concentram inadimplentes, está atrás apenas de São Paulo. Minas Gerais e Espírito Santo também apresentaram números elevados. Já São Paulo foi o único a registrar queda no número de endividados. Os dados são do "Mapa de Inadimplência e Renegociação de Dívidas no Brasil", divulgado pela Serasa.

Com mais de 97,22 milhões de dívidas na soma dos estados, o valor total é de R$ 118,7 bilhões, uma média de R$ 1.225,83 por dívida e R$ 4.262,29 por pessoa, segundo a pesquisa. Com relação aos segmentos das dívidas responsáveis pela inadimplência, as dívidas de bancos e/ou cartões de crédito se destacam como os principais responsáveis pela inadimplência com 30,3% das dívidas na região. Na sequência, aparecem as dívidas de utilities (contas básicas, como água, gás e energia) com 24,7%.

De acordo com Nathalia Dirani, gerente de marketing da Serasa, a marca está realizando o maior Feirão Serasa Limpa Nome de todos os tempos, que conta com a participação de mais de 100 empresas de diversos setores até o dia 5 de dezembro: "O nosso objetivo é contribuir para que a retomada econômica de muitos consumidores, que passaram por momentos difíceis, possa se tornar possível, assim como o acesso ao crédito", finaliza.

Esta edição oferece, além da possibilidade de renegociação das dívidas com até 99% de desconto e opções de parcelamento sem juros, o inédito "auxílio dívida", que pagará R$50 na carteira digital da Serasa para qualquer pessoa que negociar e pagar à vista os acordos de no mínimo R$ 200, seja em uma ou várias dívidas somadas e negociadas por meio do aplicativo.