benefício, mas que não são oficiais. O intuito é roubar dados dos usuários e praticar fraudes. Com o início do pagamento do Auxílio Brasil nesta quarta-feira , que substitui o antigo Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal reformou o aplicativo do programa de transferência de renda do governo federal - Auxílio Brasil Caixa.De acordo com o banco, os usuários já com a ferramenta do Bolsa Família instalados e com cadastro vãopassa por uma atualização para o nome do novo benefício. Essa mudança ocorrerá de forma escalonada.Dessa forma, o beneficiário que já recebia o Bolsa Família não precisará baixar o aplicativo novamenteporque a transição será automática, somente com a atualização do sistema. A ferramenta está disponível na Play Store e na Apple Store, lojas virtuais do android e IOS.A Caixa esclareceu que quem não tiver migrado para o aplicativo do Auxílio Brasil vai receber o benefício normalmente. No aplicativo, o beneficiário poderá consultar informações sobre a data de pagamento, valor do benefício e a composição das parcelas.Além do app Auxílio Brasil, o banco oferece o Caixa Tem para verificação das mesmas informações, quefoi criado no ano passado para atender os beneficiários do auxílio emergencial.É preciso ter atenção na hora de baixar a ferramenta pois existem outros aplicativos com o mesmo nome dobenefício, mas que não são oficiais. O intuito é roubar dados dos usuários e praticar fraudes.

Pagamentos

Nesta quarta-feira, 17, começa o calendário do Auxílio Brasil para o pagamento de cerca de 14,5 milhões de famílias. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS).

Com valor médio de R$ 217,18, a parcela deste mês começa nesta quarta para os beneficiários de NIS com final 1 e terminará no dia 30 para as pessoas com NIS com final 0. Assim como no Bolsa Família e no auxílio emergencial, o pagamento será feito pela Caixa. O governo trabalha para que o programa chegue a 17 milhões de famílias nos próximos meses.

O governo indica que quem recebia o Bolsa Família não precisará ir aos centros de Referência de Assistência Social (Cras) para refazer o cadastro. Isso porque o Auxílio Brasil usará a mesma base de dados do antigo programa social. Apenas nos casos em que o usuário precisar atualizar informações, como mudanças na família e na documentação do responsável familiar há menos de dois anos, será necessário procurar o Cras para atualizar os dados.

Estão aptas a receber o benefício famílias com renda per capita de até R$ 100, em situação de extrema pobreza, e com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza. No Bolsa Família, os valores das linhas de extrema pobreza e pobreza eram, respectivamente, de R$ 89 e de R$ 178 por pessoa.