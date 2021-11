Rede de restaurantes vai inaugurar três unidades e abrirá cerca de 75 vagas de emprego - Reprodução

Publicado 17/11/2021 17:18

Rio - A rede de restaurantes Empório do Galeto oferece cerca de 75 vagas de emprego. As oportunidades são para as três unidades que a empresa vai inaugurar: no TopShopping Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, neste mês, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, em dezembro, e em Alcântara, Niterói, Região Metropolitana, no início de 2022.