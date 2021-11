Vagas contemplam diversas áreas e níveis de escolaridade - Reprodução

Publicado 16/11/2021 17:08

Nesta semana, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) divulga 1.253 novas oportunidades de trabalho para várias regiões do Estado do Rio. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



Na Região Metropolitana, são oferecidas 750 oportunidades de trabalho, incluindo 224 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Para nível Médio, existem 85 oportunidades para operador de telemarketing ativo, 60 para auxiliar de linha de produção, entre outras. Entre as vagas para pessoas com deficiência, existem 100 oportunidades para atendente de lanchonete, entre outras.



Para os moradores de Rio das Ostras, na região das Baixadas Litorâneas, estão sendo oferecidas cinco vagas para pessoas com deficiência, na função de assistente administrativo, com exigência de ensino médio completo.



Na Região do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 143 oportunidades. Entre elas, 40 vagas para motorista, 30 para frentista, entre outras.