Número de empregos com carteira assinada em 2020 cai pela metade após revisão de dados - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 16/11/2021 16:33

Nesta semana, a prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda (SMTE), divulga 491 oportunidades de emprego. Há oportunidades para cargos do nível Fundamental até Superior completo.

Nesta semana, a secretaria captou 25 vagas para a função de encanador, com nível Fundamental completo e Habilitação B. Também há sete vagas para trabalhadores com experiência na função de operador de Elevatória de Esgoto Bruto, nível Médio técnico em Química, Meio Ambiente ou Saneamento, Habilitação B. Para a mesma função, há mais sete vagas destinadas aos trabalhadores com deficiência.Há também 50 vagas para função de auxiliar de lanchonete. Para concorrer, é preciso ter nível Fundamental completo e disponibilidade para trabalhar nas regiões Norte e Sul da cidade. E ainda há 50 vagas para doméstica com experiência comprovada, nível Fundamental completo, para atuação nos bairros da Barra da Tijuca, Recreio, Lagoa, Ipanema, Jardim Botânico, Humaitá, Laranjeiras, Freguesia, Gávea e Tijuca.Os interessados em concorrer às vagas captadas pela SMTE devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe, 25) e em Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1400 – sala 102).Já os trabalhadores com deficiência devem enviar o currículo para o email: [email protected] ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1997).