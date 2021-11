Estágio acontece em dois turnos previamente estabelecidos: das 7h às 13h ou das 13h às 19h - Reprodução

Publicado 17/11/2021 16:53

Rio - A Fundação Mudes em parceria com o Pier Mauá abriu um total de 40 vagas de estágio nas áreas de turismo e hotelaria, para atuar no Pier Mauá durante a temporada de 2021 e 2022. As vagas são para os estudantes da graduação em turismo e hotelaria (do 1º ao 7º período), tecnologia em turismo e hotelaria, gestão de turismo, gestão de hotelaria, tecnologia em gestão de turismo, e tecnologia em hotelaria e gestão em turismo e hospitalidade (do 1º ao 5º período).

As atividades desenvolvidas por esses 40 estagiários selecionados serão: o apoio em todas rotinas para a assistência de grupos turísticos no Rio de Janeiro, assessoria de turistas estrangeiros em sua visita à cidade e o fornecimento de informações turísticas e credenciamento para acesso ao terminal.

Para se candidatar é importante ter conhecimento de intermediário a avançado na conversação da Língua Inglesa e se tiver o domínio de outros idiomas como espanhol, francês, alemão ou italiano, será um diferencial. E é necessário ter disponibilidade para estagiar aos sábados, domingos e feriados, conforme a escala de trabalho.