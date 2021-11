Procedimento pode ser realizado pela internet, via Portal Carioca Digital (carioca.rio), ou por meio de Processo Administrativo, que pode ser aberto em qualquer Posto de Atendimento do IPTU - Foto Daniel Castelo Branco

Publicado 17/11/2021 18:09

Contribuintes da cidade do Rio de Janeiro já podem parcelar seus débitos vencidos de IPTU e Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCL). A medida alcança os valores que não foram quitados após o vencimento da última cota do ano de referência e que ainda não estão inscritos em Dívida Ativa. Sendo assim, para o IPTU de 2021, por exemplo, o prazo de adesão ao parcelamento é até o dia 31 de maio do ano que vem, com exceção do mês de dezembro, em que o serviço fica indisponível.



O procedimento pode ser realizado pela internet, via Portal Carioca Digital (carioca.rio), ou por meio de Processo Administrativo, que pode ser aberto em qualquer Posto de Atendimento do IPTU. Quem optar pelo atendimento presencial poderá solicitar o pagamento em até 84 parcelas.

Para isso, é necessário entregar um formulário, disponível no site da Fazenda, preenchido com informações do imóvel e do proprietário ou seu representante legal, acompanhado de documentação como identidade, CPF, carnê do IPTU, Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica, entre outros. Caso o pedido seja feito online, o contribuinte poderá parcelar o débito em até 24 vezes. Nos dois casos, o valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 32,31.



Atento aos prazos da DeCAD



Os contribuintes que entregaram a Declaração Anual de Dados Cadastrais (DeCAD) e têm algum débito em aberto ou inscrito em Dívida Ativa devem quitar ou parcelar os valores até o dia 30 de novembro para ter direito ao desconto de 5% no IPTU do ano que vem.



A DeCAD é uma nova forma de atualizar informações de imóveis, de uma forma mais simples e totalmente online. O procedimento, lançado este ano pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, bonifica com um desconto de 5% no IPTU do ano seguinte donos de casas e apartamentos que realizaram a declaração. No entanto, para ter acesso ao abatimento, é necessário encerrar o ano fiscal sem débitos com o município.



Veja como parcelar o IPTU



Online

Acesse o Portal Carioca Digital (carioca.rio)



Clique em “Parcelamento – Solicitação para IPTU 2020 e emissão de boletos”



Leia com atenção e siga o passo a passo





Presencial



Acesse o Portal Carioca Digital (carioca.rio)



Clique em “Parcelamento – Solicitação para IPTU 2020 e emissão de boletos”



Leia e preencha o formulário disponível em “Documentação necessária”



Com o formulário e documentos necessários em mãos, dirija-se a um dos Postos de Atendimento do IPTU abaixo:



Postos de atendimento



Horário de Atendimento: de segunda a sexta, das 10h às 20h.



Barra Shopping - Av. das Américas, 4.666 – Barra da Tijuca – 3º Piso, Centro Médico, Sala 326A



West Shopping - Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande – Loja 282



Norte Shopping - Avenida Dom Helder Câmara, 5474 – Loja 3021 – Cachambi – Cobertura – Vida Center