Shoppings já se preparam com decoração natalina - Divulgação

Publicado 17/11/2021 17:44 | Atualizado 17/11/2021 17:47

Rio - No Dia da Consciência Negra, feriado deste sábado, 20, alguns estabelecimentos no Rio estarão com os horários de funcionamento alterados. Antes de sair de casa, confira se o local de destino estará aberto. O DIA levantou quais os horários de funcionamento de alguns shoppings no dia do feriado.

No Américas Shopping as lojas e quiosques funcionarão normalmente das 10h às 22h, e a Praça de Alimentação e os restaurantes operam das 11h às 23h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação. O Fashion Mall divulgou que as lojas e quiosques do Fashion Mall funcionarão das 10h às 20h, e os restaurantes, das 12h às 22h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação.



As lojas, quiosques e as operações de alimentação e lazer do Shopping Jardim Guadalupe funcionarão das 10h às 22h. O supermercado Rede Economia, das 08h às 21h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação. No West Shopping, as lojas e quiosques do West Shopping funcionarão das 10h às 22h, e as operações de alimentação e lazer, das 10h às 23h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação.

O Shopping Metropolitano Barra funcionará em horário normal. Lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer das 10h às 22h. Restaurantes, das 12h às 22h. O cinema, conforme a programação dos filmes