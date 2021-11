Medida autoriza a criação de uma linha de crédito especial na AgeRio para reforma do veículo ou compra de equipamentos de proteção - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 17/11/2021 12:43

O Governo o estado do Rio de Janeiro sancionou nesta quarta-feira, 17, o Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo Motorizado (PATRAM). A iniciativa é da Lei 9.458/21, de autoria original do deputado Luiz Paulo (Cidadania), e já está publicada no Diário Oficial do estado. Com esse projeto, motoristas de aplicativos, motoboys, entregadores e outros profissionais que usam um veículo como fonte de renda serão beneficiados. Também assinam a lei a deputada estadual Lucinha (PSDB) e Subtenente Bernardo (PTB).

A medida autoriza a criação de uma linha de crédito especial na Agência Estadual de Fomento (AgeRio) para reforma do veículo ou compra de equipamentos de proteção. O programa vale para qualquer autônomo que comprove o uso de um veículo particular (carro, moto, van ou Kombi) para o exercício da atividade profissional.

“A pandemia revelou um mundo absolutamente diferente, onde esses profissionais ficaram ainda mais relevante, seja pelas entregas de delivery ou na área de transporte. Esse programa é para amparar esses trabalhadores”, comentou o autor da norma.