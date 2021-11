Cariocas enfrentam fila em Centro de Assistência Social no Rio Comprido atrás de informações sobre Auxílio Brasil - Fábio Costa/Agência O Dia

Publicado 17/11/2021 12:39 | Atualizado 17/11/2021 14:39

Rio - Com a falta de informação e o medo de ficar sem o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, beneficiários enfrentam longas filas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) à procura de explicações sobre o benefício. O novo programa começa a ser pago nesta quarta-feira, 17, para as pessoas com Número de Identificação Social (NIS) final 1. O calendário de transferências segue de forma escalonada até 30 deste mês para quem tem NIS final zero.

Mãe solo de uma menina de 12 anos e desempregada, Mirna Duarte reclamou sobre a mudança do valor mensal do Auxílio Brasil que, segundo o governo federal, seria de R$ 400 para todos os beneficiários , o que ainda depende da aprovação da PEC dos Precatórios. "Eu achei uma pouca vergonha, porque eles falam uma coisa, e depois fazem outra. Falaram que, a partir do dia 17 de novembro, já ia estar na conta os R$ 400. E cadê o dinheiro?", questionou.

Ela contou que recebia R$ 175 do Bolsa Família, mas passou a ganhar R$ 154 do Auxílio Brasil. "Que isso, é uma vergonha. É tirar onda com a cara do povo que precisa do dinheiro. Nós estamos precisando, porque estamos desempregados. Eu sempre recebi o Bolsa Família direitinho", relatou Mirna. A beneficiária acrescentou que está com várias contas para pagar, dependendo do benefício para garantir o sustento básico.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o valor médio do novo programa social será reajustado em 17,84% já neste mês - aumento inferior aos 20% prometidos pelo governo ao anunciar o Auxílio Brasil no dia 20 de outubro. A correção vai elevar o valor médio do benefício de R$ 189 para R$ 217,18. O Executivo prevê que o pagamento dos R$ 400 apenas a partir de dezembro.

Segundo a pasta, neste primeiro mês de funcionamento do programa serão contempladas mais de 14,5 milhões de famílias em um investimento superior a R$ 3,25 bilhões. As famílias beneficiadas em outubro pelo Bolsa Família, que mantinham a elegibilidade até o fim daquele mês, foram todas migradas, sem exigência de recadastramento.

Filas nos CRAS

A dona de casa Débora dos Santos, de 32 anos, chegou ao CRAS Germinal Domingues, no Rio Comprido, na Zona Norte, às 7h30 desta quarta-feira em busca de informações sobre o programa. Ela disse que o sistema caiu logo depois. "A fila está parada, ninguém entra. A expectativa pelo atendimento é zero", reclamou, comentando também sobre a incerteza se receberá o novo auxílio.

Para reduzir as filas dos CRAS, o projeto Assistência em Movimento, que leva os serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) para o público das regiões mais vulneráveis da cidade, está em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira, 17, para realizar atendimentos do CadÚnico. O serviço começou às 9h, no Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de Santa Cruz (Rua do Império, 573).

Procuradas por O DIA, a Prefeitura do Rio e a SMAS não responderam até a última atualização desta reportagem.

Confira o calendário de pagamentos:



NIS final 1 - 17 de novembro

NIS final 2 - 18 de novembro

NIS final 3 - 19 de novembro

NIS final 4 - 22 de novembro

NIS final 5 - 23 de novembro

NIS final 6 - 24 de novembro

NIS final 7 - 25 de novembro

NIS final 8 - 26 de novembro

NIS final 9 - 29 de novembro

NIS final 0 - 30 de novembro