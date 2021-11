Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo SachsidaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 17/11/2021 15:28

Brasília - O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, afirmou, nesta quarta-feira, que 16,1 milhões de trabalhadores aderiram ao Saque Aniversário do FGTS, o que possibilitou R$ 20,2 bilhões em operações de crédito com essa garantia.

"Hoje, pela primeira vez nos últimos 20 anos, o trabalhador do setor privado tem acesso a juros menores que consignado dos servidores públicos", disse ele, explicando que essa garantia do FGTS permite juros menores que o consignado.

"Esse é um apenas um exemplo de ganhos que se obtém quando consegue melhorar uso econômico das garantias", completou, durante coletiva de imprensa para comentar a nova grade de parâmetros da Secretaria de Política Econômica (SPE).