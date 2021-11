Chuveiro elétrico é o item que mais pesa na conta de luz - Reprodução internet

Publicado 18/11/2021 13:10

O presidente do Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon RJ), Cássio Coelho, fez uma recomendação às concessionárias de serviços essenciais de energia elétrica, gás, água e tratamento de esgoto nesta quarta-feira, 17. A medida é para que estes fornecedores deixem de efetuar a interrupção do fornecimento dos respectivos serviços de determinados clientes que não efetuarem o pagamento.

A indicação foi feita com base na lei estadual 8.769/20 que impede o corte dos serviços enquanto durar o plano de contingência e o estado de calamidade sanitária.



A recomendação é para que não haja o corte dos serviços das pessoas físicas que: o consumo total da conta de água não seja superior à quinze mil litros por mês, a conta de gás não ultrapasse o consumo mínimo e faça jus à tarifa social de energia elétrica, classificado como baixa renda.



“Famílias ainda estão passando por sérias dificuldades financeiras devido à crise gerada pelo coronavírus. Muitas não estão conseguindo arcar com as despesas básicas, o que causa, muitas vezes, o desespero, pois a situação gerada pela crise ainda não voltou totalmente a normalidade. Além disso ainda não cessou o estado de calamidade previsto na lei estadual. Se não houver o corte de energia, gás e água, esses cidadãos terão mais chances de se recuperarem. É uma forma de ajudar aqueles que estão passando por momentos difíceis”, declarou Cássio Coelho.



A medida é para que não haja também o corte no fornecimento dos serviços das unidades utilizadas como centro oficial de armazenamento, distribuição e aplicação de vacinas contra o coronavírus.

A recomendação começa a valer a partir da publicação da portaria no diário oficial e terá validade enquanto durar o plano de contingência e/ou o estado de calamidade sanitária no estado do Rio de Janeiro, em decorrência da pandemia pelo coronavírus (covid-19).