ParkJacarepagua abre nesta sexta-feira, 19, na Zona Oeste do Rio Reprodução

Publicado 19/11/2021 11:59

A partir desta sexta-feira, 19, os consumidores terão mais um centro comercial de compras na cidade do Rio. Com a geração de cerca de oito mil empregos diretos e indiretos, o shopping ParkJacarepaguá abre as portas para o público e vai atender uma população estimada em cerca de 700 mil habitantes.

O shopping foi construído em um terreno de aproximadamente 110 mil metros quadrados. O centro comercial da Multiplan teve o investimento de mais de R$ 1 bilhão.



Com três andares, sendo 95% já locados antes da inauguração, o ParkJacarepaguá terá mais de 230 lojas, supermercado, academia, centro de eventos multiuso com capacidade para mil pessoas, arena permanente de patinação no gelo com 600 m² (a maior do Rio de Janeiro), seis salas de cinema stadium, um parque de diversões HotZone com aproximadamente 100 brinquedos, diversas opções gastronômicas, boulevard gourmet e dois terraços ao ar livre - sendo um kids, além de dois parques externos com seis mil metros quadrados, incluindo playground infantil (Parque da Magia), espaço para pets (ParCão) e anfiteatro com vista para um telão de LED de 150 m² fixado na fachada do shopping, que exibirá eventos e outras atrações.

"O ParkJacarepaguá é resultado do conhecimento que acumulamos ao longo dos quase 50 anos de história da Multiplan e reflete nosso compromisso permanente com o desenvolvimento e a inovação. Trabalhamos incansavelmente para garantir à sociedade e aos nossos parceiros que o nosso melhor empreendimento é sempre o mais recente", afirma o fundador e presidente da Multiplan, José Isaac Peres.

Ele continuou e comentou sobre a geração de empregos: "O ParkJacarepaguá leva para esta região com cerca de 700 mil habitantes um legado de desenvolvimento, geração de emprego e renovação das áreas urbanas, que são preocupações da Multiplan em todos os projetos que realizamos. Não paramos mesmo durante a pandemia para que pudéssemos entregar nesse momento esse empreendimento cujos investimentos são da ordem de R 1 bilhão. Nós continuamos acreditando no Rio de Janeiro", afirmou Peres.

Melhoria no entorno

Em conjunto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, a companhia fez dez melhorias viárias na região, todas de acordo com projeto aprovado pela prefeitura. Entre elas estão a construção de uma ponte na Avenida das Lagoas, sobre o Canal do Anil, concluída em 2016, e a duplicação da Estrada do Engenho D’Água no trecho de 650 metros entre a Estrada de Jacarepaguá e a Avenida Canal do Anil.

Uma parte do terreno do shopping foi cedida para a realização da obra, com a qual a Avenida passou a ter duas pistas no sentido Gardênia Azul e outras duas na direção oposta, no sentido Estrada de Jacarepaguá, além de canteiro central com paisagismo exuberante.



Outra obra foi o alargamento de trecho da Estrada de Jacarepaguá com objetivo de eliminar o nó de trânsito no Largo do Moutella. A medida aumenta a área de acumulação para os veículos que acessam a Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão. Mais uma adequação relevante para a melhoria do trânsito aconteceu a alguns metros do centro comercial: o alargamento em frente à Praça e Terminal Rodoviário Júlio Sass.



No entorno do shopping, a empresa também implantou nova iluminação pública, modernizou 69 conjuntos de semáforos - todos com iluminação LED -, desenvolveu projetos de paisagismo em diversas vias e realizou a renovação do mobiliário urbano no entorno do empreendimento, incluindo a construção de oito novas baias para ônibus com abrigos para os passageiros.



"Acreditamos que a iniciativa privada deve contribuir com o poder público para a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar da sociedade", diz o Vice-Presidente Institucional da Multiplan, Vander Giordano.