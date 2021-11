Publicado 23/11/2021 00:00

O CIEE-Rio está com 2.346 vagas de estágio e aprendiz. Inscrições direto no site: http://www.ciee.org.br/. Caso já tenha cadastro, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Entre as diversas áreas estão administração, arquitetura, arquivologia, biblioteconomia e outras.

A Fundação Mudes oferece 391 vagas nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br/.

As inscrições para o Programa Trainee Ipiranga 2022 já estão abertas e vão até o próximo dia 5 de dezembro. Com remuneração de R$ 7,6 mil mensais e benefícios, acontecerá no Rio de Janeiro e está voltado para candidatos de todo o país com formação entre janeiro de 2016 e dezembro de 2021. A inscrição deve ser feita em https://ipiranga.across.jobs/.