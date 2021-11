Black Friday acontecerá na próxima sexta-feira, dia 26 - Reprodução/Internet

Publicado 26/11/2021 14:58

O monitoramento do Reclame AQUI na Black Friday completa 48 horas. Das 12h de quarta-feira, 24, até as 12h desta sexta-feira, 26, os consumidores já fizeram 6.966 reclamações no site. O volume é 20% maior em relação ao mesmo período de 2020.



Nos rankings de reclamação em relação a produtos, empresas e problemas, está refletido o comportamento do consumidor. Quem lidera o ranking de empresas mais reclamadas são os grandes e-commerces, com boas reputações e que mais solucionam as reclamações dentro do Reclame AQUI.

Na plataforma é possível ver um ranking dos os produtos mais reclamados. Entre eles estão, os smartphones com 8,68% das reclamações do site, em seguida, serviço de entrega com 5,2%, livros com 2,8%, tênis com 4,36 e cartões de crédito cim 3,64% das reclamações dos consumidores.



Um outro ranking também mostra quais os principais problemas que o consumidor enfrenta nessa edição da Black Friday. Liderando, o atroso de entregas toma 20,94% das reclamações, propaganda enganosa com 16,48%, estorno do valor pago com 8,93%, problemas na finalização da compra com 5,7% das reclamações e pedidos entregues com o produto errado 5,6%.



O CMO do Reclame AQUI, Felipe Paniago, chama a atenção dos consumidores na hora da compra: pesquisar a reputação das empresas antes de comprar. “Empresas com boas reputações dão mais segurança e confiança ao consumidor, já que estão melhor preparadas para atendê-los em caso de algum problema na venda”.



Além disso, as empresas deste ano também retratam os tipos de produtos no foco do consumo. Diferente do ano anterior, empresas de meios de pagamento ainda não compõem o ranking de empresas mais reclamadas. E, apesar do grande volume de vendas e estarem no radar dos consumidores em datas anteriores, os e-commerces chineses não ganharam a preferência na Black Friday.





Itens de mercearia continuam despontando na preferência dos consumidores



Já em relação a produtos, apesar da linha branca continuar no gosto do consumidor, como fritadeiras elétricas, este ano o que se vê são produtos de mercearia como chocolate e outros itens de bombonière, além de limpeza e higiene como shampoo, desodorante, lenços umedecidos, e produtos para casa no carrinho de compra.



Mas esta Black Friday não repetiu a edição passada, quando móveis e artigos mais pesados para casa estiveram na mira. Em 2021, os consumidores têm buscado roupas de cama, mesa e banho - como travesseiros, edredons, toalhas - e baldinhos de gelo.



E com esse perfil de menor volume, os itens escolhidos pelos consumidores são de fácil entrega, como vem sendo trabalhado pelas lojas online. O alto volume na procura e consequente compra acaba gerando atraso na entrega, problema que se mantém no topo dos problemas da Black Friday 2021.