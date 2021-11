Em 12 meses, bancos e cartões tiveram um representação de fraudes de 16,6% - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Em 12 meses, bancos e cartões tiveram um representação de fraudes de 16,6%Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 26/11/2021 15:34

O Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian registrou um aumento de 10% em outubro, frente ao mesmo período do ano anterior. Essa alta significa que, a cada 7 segundos uma movimentação suspeita acontece no Brasil. Além disso, de acordo com o índice, o segmento de bancos e cartões é o que possui a maior representatividade (58%) e, ainda levando em conta a variação anual, registrou expansão de 16,6% em relação às movimentações fraudulentas detectadas.

“Com o fortalecimento das transações online e a proximidade do período de Black Friday, que impulsiona as vendas no país, esse cenário tende a se agravar. É comum que os fraudadores aproveitem oportunidades como essas, em que os consumidores estão mais dispostos a comprar e abertos para descontos e promoções milagrosas, para intensificar as tentativas de golpes financeiros com foco, principalmente, em bancos e cartões”, explica o Diretor de Soluções de Identidade e Prevenção a Fraudes da Serasa Experian, Jaison Reis.

Tentativas de fraude



Segmentos Representatividade Variação anual

Bancos e cartões 58% 16,6%

Financeiras 19,4% 33,5%

Varejo 8,4% 30,8%

Telefonia 3% -28,4%

Serviços 11,1% - 30,3%

Ainda segundo o indicador, a faixa etária que mais sofreu com as tentativas de ataque em outubro deste ano é a dos consumidores de até 25 anos, que representam 13,1% do total. Em sequência estão aqueles de 26 a 35 anos, com 10,9% e os de 36 a 50 anos, marcando 9,5%. A parcela da população com idade de 51 a 60 representa 8,7% das possíveis vítimas, enquanto as pessoas acima de 60 anos equivalem a apenas 8,4%.



Para Jaison, os consumidores precisam ficar cada vez mais atentos durante as compras digitais e existem algumas dicas que podem ajudar a evitar situações perigosas.

“Em busca de realizar bons negócios no período de Black Friday, por exemplo, as pessoas devem se atentar, principalmente, a procedência dos sites em que estão navegando e inserindo seus dados pessoais. Além de investigar com cautela as promoções e links enviados por e-mail, que podem ser falsas e até utilizar o método de phishing para extraviar informações”, afirmou.



Ainda de acordo com o diretor, os empreendedores também estão na mira dos crimes cibernéticos e precisam reforçar suas medidas de segurança. “É fundamental que as empresas estejam sempre se atualizando e fortificando as medidas de segurança contra fraudadores. Em um momento tão significativo para o varejo, como é a Black Friday, sofrer uma tentativa de fraude pode impactar negativamente o faturamento dos negócios. Por isso, é preciso utilizar uma abordagem de camadas para lidar com os crimes digitais, agrupando soluções capazes de possibilitar aspectos diferentes de proteção”, acrescentou.



Dentre as regiões mais visadas pelos cibercriminosos, destaque para o Sudeste, com 52,4% das tentativas de fraudes, seguido do Nordeste (17,7%), Sul (15,1%), Centro-Oeste (8,9%) e o Norte (6,0%). Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.