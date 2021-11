Ao todo, 117 lojas foram vistoriadas. - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 27/11/2021 10:54

Rio - Os fiscais do Procon Carioca percorreram vários estabelecimentos nesta sexta-feira, 26, para fiscalizar as ofertas oferecidas pela Black Friday. Durante todo o dia, 117 lojas foram vistoriadas. Algumas, no Park Shopping Jacarepaguá, e outras virtualmente. Entre as irregularidades mais frequentes foram encontradas propaganda enganosa e falta de preço nos produtos.



Lojas de departamento, de artigos esportivos e de alimentos, foram algumas das fiscalizadas. Entre elas, a C&A, Riachuelo e Americanas foram notificadas a se adequarem às normas consumeristas.

Para o presidente do Procon carioca, Igor Costa, é muito importante alertar os consumidores e fiscalizar, presencialmente, os estabelecimentos. "As pessoas precisam ficar atentas ao que as promoções oferecem para não serem enganadas. Toda a informação é necessária antes de realizar uma compra. Nossas equipes fazem fiscalizações criteriosas para proteger o consumidor", afirmou Costa.

Durante a ação, a Riachuelo apresentou publicidade enganosa, divulgando desconto de, no mínimo, 20% nos produtos de perfumaria. Foram constatados perfumes com desconto inferior ao anunciado. Ausência de preços em produtos. Foram solicitadas as notas fiscais de venda de celulares ao consumidor no período anterior à, 26, para apurar publicidade enganosa e, solicitada a nota para comprovar o valor do desconto de 20% nos relógios no período de 25/11 a 29/11.



Nas lojas da C&A, os agentes encontraram ausência de preço em produtos, publicidade enganosa nos produtos de perfumaria, “toda a área da beleza com desconto de, no mínimo 20%”, mas os perfumes, que também estavam no setor da beleza, não recebiam este desconto. Também foram solicitadas notas fiscais de venda de roupas anteriores à 26/11.



A Magazine Luiza não apresentou irregularidades em relação às normas consumeristas.



Já as Lojas Americanas receberam uma notificação pela ausência de preço em determinados produtos (roupas, brinquedos e cadeira de praia). A loja da Authentic Feet também recebeu um Relatório de Ação Fiscal (RAF) de orientação para adequação às normas consumeristas, especialmente ausência de preço em tênis exposto para venda.





A loja Case & Screen recebeu o Relatório de Ação Fiscal (RAF) de orientação para adequação às normas consumeristas, especialmente ausência de preço em películas e capas de celular expostas para venda. A cafeteria Café Donuts também recebeu o Relatório de Ação Fiscal (RAF) de orientação às normas consumeristas.