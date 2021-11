Tenda montada pela Serasa na Cinelândia funciona até às 20h - Divulgação

Publicado 27/11/2021 12:02

Os cariocas que desejam acertar dívidas só têm este sábado (27) para participar do Feirão Limpa Nome Serasa. A tenda para as negociações está na Cinelândia, no Centro do Rio, e vai funcionar até às 20h. A iniciativa, que oferece descontos que podem chegar a até 99%, possibilitará que os consumidores consultem os acordos disponíveis em seu CPF.



Os atendimentos nas tendas acontecem sem a necessidade de agendamento, com a obrigatoriedade de uso de máscara e a apresentação de um documento oficial com foto. Vale ressaltar que a renegociação pode ser feita apenas pela pessoa portadora do documento e da dívida.

Segundo a Serasa, no último levantamento feito em outubro, no Rio de Janeiro mais de 6 milhões de pessoas inadimplentes enfrentam dificuldades para conseguir crédito e realizar os seus sonhos, segundo



Além das dívidas disponíveis para negociação, os consumidores poderão baixar o aplicativo da Serasa e aproveitar a novidade da ação: o "auxílio dívida", que pagará R$ 50 na carteira digital da Serasa para qualquer pessoa que negociar e pagar à vista acordos a partir de R$ 200, seja em uma ou várias dívidas somadas, por meio do aplicativo, até o dia 30 deste mês.

Até o dia 5 de dezembro o Feirão Serasa Limpa Nome acontecerá também nos canais digitais oficiais da companhia e nas mais de sete mil agências dos Correios parceiras (taxa de R$ 3,60 cobrada para consulta. É necessário levar documento original com foto).