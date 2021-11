Servidores da Seeduc receberão auxílio tecnológico de R$ 3 mil - Sandra Barros/Divulgação Seeduc

Publicado 30/11/2021 10:20

Rio - A Secretaria de Estado de Educação do Rio (Seeduc) divulgou, nesta segunda-feira, 29, regras complementares para servidores que vão receber o auxílio tecnológico de R$ 3 mil, a ser pago em cota única em dezembro. As orientações são referentes ao uso do valor e à comprovação de despesas.

A Seeduc esclareceu que poderão ser usadas notas fiscais de compras efetuadas entre julho e dezembro de 2021. A pasta ressaltou que só serão aceitas notas que contenham o nome do servidor.

De acordo com a secretaria, o benefício foi uma forma que a Seeduc encontrou para compensar investimentos feitos em equipamentos tecnológicos durante esse período de pandemia, quando os profissionais trabalharam no modelo híbrido (remoto e presencial).

"Não é necessário que os aparelhos adquiridos tenham o mesmo valor do auxílio, mas é preciso que eles atendam às especificações técnicas mínimas exigidas pela secretaria", informou em nota.