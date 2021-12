Rede de restaurantes vai inaugurar três unidades e abrirá cerca de 75 vagas de emprego - Reprodução

Rede de restaurantes vai inaugurar três unidades e abrirá cerca de 75 vagas de empregoReprodução

Publicado 30/11/2021 19:59 | Atualizado 01/12/2021 12:15

Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados, nesta terça-feira (30), pelo Ministério do Trabalho e Previdência, registraram saldo positivo do emprego com carteira assinada em outubro em 253.083 postos de trabalho. No acumulado de janeiro a outubro de 2021, o saldo é de mais de 2,6 milhões de novas vagas de emprego.

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, destaca que o Caged manteve o saldo positivo no emprego formal desde janeiro, uma demonstração clara da recuperação formal da economia.

“Apenas neste ano, mesmo com os efeitos ainda do ‘fique em casa, a economia a gente vê depois’, conseguimos gerar mais de 2,6 milhões de novos postos formais de trabalho”, celebrou. De julho de 2020 a outubro de 2021, período de retomada do emprego formal, foi anunciado saldo positivo de 3.852.591 novas vagas. “Além disso, desde o início do governo do Presidente Jair Bolsonaro, de janeiro de 2019 a outubro de 2021 já são 3,0 milhões de novas vagas”, afirmou.

Onyx ressaltou também que a pasta está desenvolvendo programas que irão aumentar significativamente a ocupação no Brasil. “Temos milhões de jovens hoje que não estudam a nem trabalham. Vamos ter um olhar especial para esse público”, completou.

Setores

O setor de Serviços foi o grande destaque do mês, com a geração de mais de 144.641 mil novos postos de trabalho formais, distribuídos principalmente nas atividades de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (71.258). Destaque também para alojamento e alimentação (32.861), administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde e serviços sociais (14.338).

O segundo maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de comércio, com saldo de 70.355 mil novos postos de trabalho formais.

O setor de indústria teve um saldo no mês de outubro de 26.697 mil novas vagas formais de trabalho. A construção apresentou 17.236 novas vagas de emprego.

Regiões

26 Unidades da Federação registraram saldo positivo na geração de empregos, com destaque para a região Sudeste. Os estados que mais abriram postos de trabalho foram: São Paulo (76.952 postos); Minas Gerais (21.327) e Rio de Janeiro (19.703).

Segundo o Secretário de Trabalho da pasta, Luís Felipe Batista de Oliveira “a retomada do emprego formal tem se mostrado consistente desde o segundo semestre do ano passado. No acumulado do ano, todos os grupamentos de atividade econômica e todas as unidades da federação registraram saldos positivos de geração de emprego”, explica.