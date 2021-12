Presidente Jair Bolsonaro (PL) - AFP

Presidente Jair Bolsonaro (PL)AFP

Publicado 01/12/2021 10:16

Brasília - A Secretaria-Geral da Presidência da República divulgou nesta terça-feira, 30, um pedido enviado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Congresso Nacional para liberar R$ 300 milhões para o auxílio-gás que beneficiará 5 mil famílias com 50% do valor médio nacional de um botijão de 13 kg a cada dois meses.

O projeto foi sancionado pelo presidente no último dia 22 e prevê pagamentos durante 5 anos preferencialmente, à mulher chefe de família. O texto, no entanto, não defini o início do programa. A ideia é amplias as 5 mil famílias gradualmente, sendo assim, não se sabe até quando os R$ 300 milhões serão suficientes.

"O benefício alcançará mais de cinco mil famílias de baixa renda e, a partir do próximo exercício, o programa admitirá a entrada gradativa de mais famílias, de modo que, em setembro de 2023, todos os beneficiários do Programa Auxílio Brasil (PAB) sejam atendidos", afirmou a Secretaria-Geral.