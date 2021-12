Plenário do Senado Federal - Waldemir Barreto/Agência Senado

Plenário do Senado Federal

Publicado 30/11/2021 20:56 | Atualizado 30/11/2021 21:01

Brasília - O Senado deixou para quarta-feira, 1º, a votação da PEC dos Precatórios no plenário. O governo ainda negocia mudanças para garantir um placar com margem que assegure o quórum necessário para aprovar o texto, ou seja, 49 votos favoráveis em dois turnos.

O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou que a PEC será o primeiro item da pauta do plenário amanhã, antes da votação das indicações de autoridades. A sessão só deve começar após a sabatina do ex-ministro André Mendonça, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Com atrasos no radar, Pacheco também incluiu a PEC na pauta de quinta-feira (2).