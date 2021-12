Publicado 30/11/2021 20:12

Rio - Após uma nova revisão de dados, o Ministério do Trabalho e Previdência fechou o número de vagas formais criadas no ano de 2020. De acordo com Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram registradas 15.619.434 contratações e 15.810.836 desligamentos no ano passado, totalizando um saldo negativo de 191.502 empregos formais.

O balanço anunciado em janeiro deste ano informava que haviam sido criadas 142.690 novas vagas com carteira assinada em 2020. Após revisão divulgada no início deste mês, o número caiu quase pela metade e foi para 75.883. Agora, o dado mais recente indica o fechamento de mais de 191 mil postos de trabalho.

Segundo o Caged, essas revisões são feitas periodicamente porque as empresas têm até 12 meses para informar ao governo as contratações e demissões feitas em cada mês do ano.