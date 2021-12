Projeto recebeu aportes de seis empresários e, apesar de ser totalmente privado, contou com a parceria da Agência de Fomento do Governo do Estado (AgeRio), que financiou parte das obras - Divulgação

Publicado 30/11/2021 17:04

Nesta semana, o Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia (Ceasp) será aberto com um investimento de mais de R$ 10 milhões. Com 158 boxes e 28 lojas, distribuídas em uma área de 20 mil metros quadrados, apenas em sua primeira etapa, o espaço vai gerar mais de 2 mil empregos diretos e indiretos.

O projeto recebeu aportes de seis empresários e, apesar de ser totalmente privado, contou com a parceria da Agência de Fomento do Governo do Estado (AgeRio), que financiou parte das obras.

O empreendimento já conta com 70% comercializados. Destes, 50% já em funcionamento e 20% em obras, e continua recebendo produtores e empresários interessados em adquirir espaços comerciais. Para isso, conta com uma equipe comercial no local que a cada dia contabiliza mais contratos. A expectativa é ter 100% dessa primeira etapa locado ainda no primeiro semestre de 2022.



No total, o empreendimento terá 90 mil metros quadrados. Em 2022, será lançada a segunda etapa do projeto, com início das obras para receber um supermercado e mais 120 boxes e 20 lojas, em 30 mil metros quadrados. A terceira etapa abrigará um galpão, para produtores de pequeno porte, um truck center e hotel para caminhoneiros. A meta é ter todo o complexo do CEASP construído em 5 anos.



O empreendimento segue o conceito de um grande shopping rural e funciona nos moldes da CEASA e CADEG, oferecendo uma diversidade de comércios e serviços, desde hortifrutigranjeiros, pescados, carnes, bebidas, plantas, ração e descartáveis, até farmácia e artesanato. Os consumidores também poderão desfrutar de lojas de diversos segmentos, restaurante e lanchonetes, com total segurança, já que o espaço conta com sistema de monitoramento 24h, além de banheiros e amplo estacionamento. Tudo em um só lugar, com garantia de produtos de qualidade e preços acessíveis.



A escolha do município da Região dos Lagos não foi por acaso. Localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, no km 117, o CEASP ficará aberto de segunda a sábado, das 4h até às 17h, e poderá atender até um milhão de moradores por mês, de 13 municípios do entorno de São Pedro da Aldeia, e visitantes de outros estados, como Minas Gerais e Espírito Santo. Será uma base para produtores rurais da região escoarem suas produções e para comercialização e distribuição de atacado e varejo, facilitado a logística dentro do Rio de Janeiro e para estados vizinhos. O CEASP será fundamental para o fortalecimento da economia e logística em diversos segmentos, além de gerar emprego e renda.



Segundo Gustavo Scarambone, um dos sócios-empreendedores do CEASP, esta é uma conquista de grande representatividade para a Região dos Lagos, porque é um espaço que vai ampliar a oportunidade de negócios para empresários e produtores rurais, além de garantir o melhor em produtos para o consumidor final.



“Construímos esse empreendimento em plena pandemia. Foram tempos difíceis, mas temos que valorizar o fato de estarmos aqui hoje. Durante dois anos, nos debruçamos sobre esse projeto, pensamos em toda a estrutura para atender da melhor forma possível os consumidores e empresários, funcionando com uma logística eficiente e segura. Foi uma mistura de experiências que tivemos no meio do caminho, que faz com que sejamos pessoas e profissionais melhores. Queremos entregar tudo aquilo que a gente enxergou e colocar para funcionar”, concluiu Gustavo.