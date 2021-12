Em parceria com o governo do Estado, Fecomercio-RJ e Funcex farão capacitações de empreendedores, comerciários, empresas e prefeituras - Tomaz Silva/Agência Brasil

Em parceria com o governo do Estado, Fecomercio-RJ e Funcex farão capacitações de empreendedores, comerciários, empresas e prefeituras Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 30/11/2021 16:01

Rio - O governo do Estado do Rio, através da Secretaria de Estado da Casa Civil, firmou uma parceria com a Fecomercio-RJ e a Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) para a elaboração de estudos e cursos na área de relações internacionais e comércio exterior. O objetivo é capacitar gratuitamente prefeituras, empresas e funcionários para fomentar as exportações fluminenses, com foco nas micro, pequenas e médias empresas.

"Políticas e ações que incentivem o comércio exterior são fundamentais no processo de recuperação do nosso estado. Já estamos atraindo grandes empresas, que estão se fixando e investindo aqui. Esta parceria é mais uma etapa importante neste cenário e vai auxiliar na construção de um Rio de Janeiro cada vez mais seguro para investimentos internacionais", disse o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione.

Com a parceria, o governo do estado passa a ter acesso ao FuncexDat, uma ferramenta de inteligência comercial usada para analises, diagnósticos e planejamentos na área de comercio exterior e impactos na balança comercial e de serviços. A Funcex vai elaborar o estudo ‘Diagnóstico da Competitividade das Exportações Estado do Rio de Janeiro’, que auxiliará em ações e na criação de políticas públicas. Além disso, será realizado os cursos ‘Importância da Prática do Comércio Exterior Para os Cidadão e Municípios’, voltado para as 92 prefeituras do estado, e ‘Importar e Exportar com Conhecimento e Segurança’, destinado para empresas.

"O comércio exterior tem que estar sempre presente em todas as regiões do estado para estimular o desenvolvimento contínuo e sustentável", completou o presidente da Funcex, Antonio Carlos da Silveira Pinheiro.

Cenário favorável



Um estudo divulgado pela Superintendência de Relações Internacionais mostrou que no primeiro semestre de 2021 o Estado do Rio permaneceu como o segundo principal player do comércio exterior nacional. Foi registrado um superávit de US$ 6,1 bilhões, aumento de 357,8 % comparado com o mesmo período do ano anterior.



No período, a corrente de comércio (a soma de tudo que foi exportado e importado pelo Estado) foi de US$ 25,6 bilhões, ou seja, 13,3% maior do que o mesmo período do ano passado. Ao todo, nesse período, o estado teve US$ 15,9 bilhões em exportações (32,7% maior que em 2020) e US$ 9,7 bilhões em importações (8,6% menor).