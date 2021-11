Renda média dos trabalhadores já sofreu quatro reduções consecutivas - Agência Brasil

Publicado 30/11/2021

Rio - A renda média dos trabalhadores brasileiros recuou 4% no trimestre finalizado em setembro deste ano e se estabeleceu em R$ 2.549. Em comparação a mesmo período do ano passado, a redução foi de 11,1%, conforme apontou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , nesta terça-feira, 30.

Esse é o pior registro para o indicativo desde 2012, quando o levantamento registrou a renda média em R$ 2.451, no último trimestre do ano. O cálculo desse rendimento médio real é a soma de todos os trabalhos com desconto da inflação. Essa redução de 4% já é a quarta consecutiva, desde os últimos três meses do ano passado, quando a perda contabilizada também foi de 4%.

Para a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringuy essa diminuição do valor está diretamente ligada a maior oferta de cargos com salários menores: "Há um crescimento em ocupações com menores rendimentos e também há perda do poder de compra devido ao avanço da inflação", explicou.

Em contrapartida, a massa de rendimento geral ficou na marca de R$ 223,5 bilhões, se mantendo estável na comparação tanto com o trimestre anterior, quanto com o mesmo período no ano de 2020.