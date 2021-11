O evento tem como objetivo trazer diversas palestras na área de desenvolvimento humano, voltados para mudança de mentalidade e busca do sucesso - Foto: reprodução internet

Publicado 30/11/2021 13:33

Estão abertas as inscrições para o “Método S10-P à Você na Sua Melhor Versão", que acontecerá no próximo sábado, 11 de dezembro, das 14h às 20h, no Hotel Laghetto, localizado na Barra da Tijuca - Posto 7, Rio de Janeiro. O evento tem como objetivo trazer diversas palestras na área de desenvolvimento humano, voltados para mudança de mentalidade e busca do sucesso nível dez.

O evento será ministrado por Alexander Costa, CEO do Grupo Gestão GMA, especialista em Gestão de Pessoas e Negócios, palestrante internacional, escritor e mentor com mais de 15 anos de experiência. A dinâmica proposta ajudará os participantes a alcançarem o crescimento profissional e pessoal através de dez áreas propostas no método, que serão apresentadas durante os quatro cards de palestras neste encontro presencial, através de compartilhamento de conhecimento e dinâmicas, além de muitos sorteios.