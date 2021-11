Depósito alcançará pessoal da ativa, além de aposentados e pensionistas - Daniel Castelo Branco

Publicado 29/11/2021 18:17

As micro, pequenas e médias empresas fluminenses que possuem projetos de inovação ganharam mais tempo para solicitar aporte financeiro da Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). Estão prorrogadas até o dia 10 de dezembro as inscrições para a segunda edição do Programa Inovação Rio.

A edição deste ano terá R$ 40 milhões em recursos, sendo R$ 25 milhões de subvenção da Faperj (recursos destinados a despesas de custeio) e R$ 15 milhões de crédito (investimento ou custeio) da AgeRio por meio da linha Inovacred, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Empreendedores interessados deverão realizar a inscrição no endereço https://sisfaperj.faperj.br. Assim como na primeira edição, a seleção de 2021 se divide em três faixas: A, B e C.

– Faixa A: projetos com limite de até R$ 250 mil integralmente apoiados com recursos da Faperj na modalidade de subvenção econômica para despesas de custeio;

– Faixa B: projetos de até R$ 1 milhão apoiados com recursos das duas instituições;

– Faixa C: projetos de até R$ 3 milhões apoiados com recursos da Faperj e da AgeRio.