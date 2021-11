Carteiras de trabalho de mais 34 socioeducandos serão assinadas nesta terça-feira - Divulgação

Rio - O Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado, vinculado à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ), celebra, nesta terça-feira, 30, a admissão de mais 34 socioeducandos no programa Jovem Aprendiz. Os cursos e a prática profissional são viabilizados a partir de convênios firmados entre empresas, Sistema de Garantias de direitos e Degase.



O contrato de aprendizagem terá duração de 15 meses e serão beneficiados jovens que cumprem medida socioeducativa de internação nos Centros de Socioeducação Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (Cense PACGC) e Dom Bosco (CDB) e na Escola João Luiz Alves (EJLA). Os aprendizes terão suas carteiras de trabalho assinadas pela Comlurb, com remuneração proporcional à carga horária mensal, entre outras garantias trabalhistas.



Os jovens foram selecionados a partir de um processo de pré- aprendizagem, quando são desenvolvidas diversas atividades de sensibilização como palestras, aulas e dinâmicas. O objetivo, de acordo com Evangelina, é levá-los a pensar o mundo do trabalho e sua participação como aprendiz, desenvolvendo os quatro pilares da educação: aprender a ser, a fazer, a conhecer e a conviver.



O diretor-geral do Degase, Victor Poubel, reforçou a conquista da ampliação das vagas do programa Jovem Aprendiz, que elevam o número de socioeducandos ingressando no mercado de trabalho formal com carteira assinada.



"É uma oportunidade única de inclusão socioeconômica e de desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho. O programa faz com que os jovens continuem sua escolarização, se profissionalizem e percebam um horizonte bem definido após o cumprimento de medida. Queremos que ao saírem daqui, tenham uma nova visão de mundo e uma nova perspectiva de vida", disse o diretor.

Novas vagas



Nos últimos dois meses, foram 40 socioeducandos inseridos no programa e nessa etapa de novembro serão mais 34. Faz parte do processo socioeducativo dos jovens aprendizes serem acompanhados pela equipe multidisciplinar do Degase, por meio de sua Divisão de Profissionalização (Dipro).



"O programa Jovem Aprendiz reúne as melhores experiências que podemos esperar da socioeducação: aprendizagem multidisciplinar, preparação, muitas vezes, para o primeiro emprego formal, reinserção social e geração de renda. Essa oportunidade gera, efetivamente, um novo começo para o socioeducando e sua família", comemora o Secretário de Educação, Alexandre Valle.