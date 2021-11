Ação contará com duas oficinas sobre o mundo do trabalho - Reprodução/ Internet

Publicado 24/11/2021 16:26

Rio - A Fundação Mudes vai participar, na próxima segunda-feira, 29, da Mega Ação Social do QG da Cidadania, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, com duas oficinas sobre o mundo do trabalho.

Das 10h às 11h30, os estudantes de todas as áreas poderão aprender sobre como produzir um currículo e como se comportar em um processo seletivo. "É uma excelente oportunidade para o desenvolvimento das habilidades profissionais. O evento é gratuito e isento de inscrição", informou a fundação em nota.