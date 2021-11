Instituto quer ajudar quem está em busca de recolocação profissional - Divulgação/Firjan

Publicado 23/11/2021 15:09 | Atualizado 23/11/2021 15:15

Rio - Diante da maior taxa de desemprego da história e da falta de qualificação profissional de grande parte da população que está fora do mercado de trabalho, o empresário João Diniz, especialista em empregabilidade e empreendedorismo, que tem 26 anos de experiência no segmento de gastronomia, cria o seu instituto e lança três cursos com vagas limitadas: garçom e garçonete, barman e administração (Excel). A taxa será de R$ 80 para quem está empregado. Já os desempregados não precisam pagar pelas aulas.

Os cursos acontecerão entre os dias 29 deste mês e 1º de dezembro. Todos as informações podem ser conferidas no link oficial do Instituto João Diniz (IJD). As inscrições devem ser feitas no mesmo portal. De acordo com o empresário, no final do curso, todos receberão o certificado do instituto e serão encaminhados para serem contratados por empresas da área.

Há seis meses, João abriu a agência gratuita "Empregos Já". Atualmente, a plataforma possui mais de quatro mil cadastrados e quinhentas pessoas já puderam voltar a ter um emprego. Com isso, o empresário identificou que grande parte dos inscritos não tem nenhuma qualificação profissional e, por isso, resolveu criar o IJD com os cursos que recebem assinatura das suas empresas em cada especialidade. Profissionais qualificados e com anos de experiência em cada segmento irão ministrar as aulas com a supervisão e a participação do empresário.



Na inauguração do projeto, na próxima segunda-feira, 29, os alunos contarão com uma palestra do João Diniz das 9h às 10h, no restaurante Bla, Blá, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Outras palestras serão ministradas por diferentes profissionais.



João conta que muitos funcionários foram capacitados, ao logo desses 26 anos, de maneira natural. "Dentro das minhas empresas, já via essa necessidade de treinar meus colaboradores, mas não havia um curso específico. Dessa forma, é comum que alguém entre com determinada função e, após a capacitação, ela cresça profissionalmente, passando a receber mais. Agora, quero fazer isso de forma mais ampla", relata.