Estado do Rio tem 4.350 vagas de emprego nesta semana - Divulgação

Publicado 22/11/2021 13:05 | Atualizado 22/11/2021 16:02

O DIA reuniu 5.883 vagas de emprego e estágio que estão disponíveis no Estado do rio. Confira: Rio - Mesmo com um aceno para uma maior movimentação no cenário de empregos, o Brasil ainda apresenta o quarto maior indicativo de desemprego do mundo de acordo com dados da agência de classificação de risco Austin Rating . Para aqueles que ainda fazem parte dessa estatística de estão em busca de uma recolocação, o início de mais uma semana pode ser sinônimo de oportunidade. Nesta semana,reuniu 5.883 vagas de emprego e estágio que estão disponíveis no Estado do rio. Confira:





A lista inclui 24 vagas de emprego temporário para as funções de padeiro, cozinheiro e açougueiro. Para concorrer é necessário experiência anterior e a escolaridade exigida é nível fundamental incompleto. Há também 50 vagas disponíveis para doméstica, 30 para atendente de farmácia e 30 para jovem aprendiz.



Já para os trabalhadores com deficiência foram captadas 165 oportunidades de emprego. Destaque para as ocupações de repositor (20 vagas), estágio para auxiliar administrativo (17 vagas) e atendente de farmácia (20 vagas).



Para concorrer, o interessado deve enviar currículo para o e-mail A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda (SMTE), divulga nesta semana mais 519 vagas de emprego. São oportunidades para todos os níveis de escolaridade e diversas funções como atendente de lanchonete, doméstica, ajudante de cozinha, frentista, encanador e eletricista.A lista inclui 24 vagas de emprego temporário para as funções de padeiro, cozinheiro e açougueiro. Para concorrer é necessário experiência anterior e a escolaridade exigida é nível fundamental incompleto. Há também 50 vagas disponíveis para doméstica, 30 para atendente de farmácia e 30 para jovem aprendiz.Já para os trabalhadores com deficiência foram captadas 165 oportunidades de emprego. Destaque para as ocupações de repositor (20 vagas), estágio para auxiliar administrativo (17 vagas) e atendente de farmácia (20 vagas).Para concorrer, o interessado deve enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe, 25), Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1400 – sala 102) e no CIAD Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1997). Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Setrab



A captação de empregos realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, esta semana, na oferta de 1.373 novas oportunidades de trabalho para várias regiões do Estado do Rio. Para consultar todas as vagas oferecidas e os detalhes sobre remuneração e exigências de cada função, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site ww.rj.gov.br/secretaria/trabalho. Já para concorrer às oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, é preciso enviar o currículo e laudo médico para o e-mail [email protected] ou ir presencialmente até a unidade localizada na rua do Lavradio, nº 42 – Centro do Rio de Janeiro.

Comunidade Católica Gerando Vidas



Já a Comunidade Católica Gerando Vidas encaminha para 664 vagas para os setor de comércio, indústria, serviço e alimentação. Para participar da seleção, é necessário realizar a inscrição pelo site http://portalemprego.com.br/.



Luandre



Nesta semana, a Luandre RH também disponibiliza 430 vagas para os cargos de promotor de vendas, fiscal de loja, operador de caixa, auxiliar de limpeza, vendedor, operador de loja, agente de Suspensão, ajudante encanador e outros, com remuneração de até R$ 2 mil. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.

Supermarket





Entre alguns dos postos estão: operador de caixa, fiscal de caixa, gerente, subgerente, auxiliar administrativo, líder de prevenção e perdas, açougueiro, repositor de mercadorias, cozinheira, padeiro, confeiteiro, encarregado de hortifruti, deposista, fiscal de prevenção e perdas, operador de delivery, locutor, entre outras.



O nível de escolaridade exigido varia de acordo com o cargo. Pode ser desde Ensino Fundamental completo com experiência na área a que se candidatou, como Ensino Médio completo ou incompleto, sem experiência na área. Os interessados devem enviar seu currículo para



Vagas de estágio

A rede Supermarket está com 160 vagas de emprego abertas para trabalho na filial de Copacabana, que será inaugurada ainda em 2021. Com obras já quase finalizadas, a unidade ocupará a Rua Barata Ribeiro, 502.Entre alguns dos postos estão: operador de caixa, fiscal de caixa, gerente, subgerente, auxiliar administrativo, líder de prevenção e perdas, açougueiro, repositor de mercadorias, cozinheira, padeiro, confeiteiro, encarregado de hortifruti, deposista, fiscal de prevenção e perdas, operador de delivery, locutor, entre outras.O nível de escolaridade exigido varia de acordo com o cargo. Pode ser desde Ensino Fundamental completo com experiência na área a que se candidatou, como Ensino Médio completo ou incompleto, sem experiência na área. Os interessados devem enviar seu currículo para [email protected]

CIEE







Para realizar o cadastro, o jovem deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de ‘estudante’ e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do email

O CIEE-Rio está com 2.346 vagas de estágio e aprendiz abertas para jovens de ensinos médio e superior. As inscrições podem ser realizadas diretamente no site da instituição: http://www.ciee.org.br/.Para realizar o cadastro, o jovem deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de ‘estudante’ e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do email [email protected]

Entre as diversas áreas contempladas estão administração, arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, ciências atuariais, ciências econômicas, comunicação social, comércio exterior, ciências contábeis, design, direito, educação, engenharias e outras.



Fundação Mudes