Jardim Botânico - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 22/11/2021 14:32

O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) abriu 28 vagas de movimentação, de níveis médio e superior, para servidores e empregados públicos federais, nos termos da Portaria/ME Nº 282, de 24 de julho de 2020.

Os interessados têm até 19 de dezembro para enviar currículo e email [email protected] com as seguintes informações (no corpo do email):

- nome completo

- matrícula SIAPE;

- cargo;

- nível do cargo (intermediário ou superior) e;

- vaga(s) de interesse entre as que constam do Anexo I do Edital nº 01/2021.

A seleção será feita em duas etapas, sendo a primeira a análise dos currículos e a segunda as entrevistas individuais com os selecionados na etapa anterior.

Os currículos dos candidatos deverão estar cadastrados no Banco de Talentos disponível no site: https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/sou-gov

As movimentações serão efetuadas, preferencialmente, pela modalidade indicação consensual entre órgãos e entidades, sendo exigida nesse caso, a anuência do órgão de origem.

Os requisitos básicos para candidatura são:

- Ser servidor ou empregado público da administração pública federal direta ou indireta, exceto quando se tratar de empresa pública ou sociedade de economia mista não dependente de recursos do Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial de despesas de pessoal ou para o custeio em geral.

- Não estar em estágio probatório;

- Cumprir jornada semanal de trabalho de 40 (quarenta) horas, resguardadas as disposições legais específicas;

- Ter disponibilidade para viagem, nos cargos específicos que demandam essa atividade.

- Não ser servidor integrante das carreiras descentralizadas e transversais ou que possuam instrumentos de mobilidade autorizados em lei, de acordo com as normas dos respectivos órgãos supervisores, nos termos do art. 17 da Portaria ME nº 282, de 2020;

- Não ter pendência quanto ao cumprimento de prazo mínimo de permanência no último órgão ou entidade para o qual foi movimentado, nos termos do art. 13 da Portaria ME nº 282, de 2020;

- Não preencher requisitos para aposentadoria, nos termos do art. 34 da Portaria ME nº 282, de 2020.

As Diretorias/lotações são para os seguintes cargos:

Presidência/Gabinete (nível superior); Diretoria de Pesquisa Científica(Médio e Superior); Escola Nacional de Botânica Tropical (superior); Escola Nacional de Botânica Tropical/Centro de Responsabilidade Socioambiental (superior); Diretoria de Gestão/Coordenação de Recursos Logístico (médio); Diretoria de Gestão/Coordenação de Gestão de Pessoas (médio e superior); Diretoria de Gestão/Coordenação de Engenharia, Restauração e Manutenção (médio e superior); Diretoria de Gestão/Coordenação de Tecnologia, Informação e Comunicação (médio e superior); Diretoria de Gestão/Coordenação de Orçamento, Planejamento e Finanças (superior); Diretoria de Conhecimento, Ambiente e Tecnologia (médio); Diretoria de Conhecimento, Ambiente e Tecnologia/Engenharia de Campo (superior); Diretoria de Conhecimento, Ambiente e Tecnologia/Coordenação de Coleções Vivas (superior); Diretoria de Conhecimento, Ambiente e Tecnologia/Serviço de Acervo e Memória (superior).