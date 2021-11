Programa de estágio da SuperVia oferece 50 vagas para estudantes do Ensino Superior, com previsão de formatura em 2023 - Reprodução

Publicado 19/11/2021 15:40 | Atualizado 19/11/2021 15:52

Rio - A SuperVia, concessionária dos trens do Rio de Janeiro, está em busca de novos talentos. Nesta semana, a empresa lançou o seu programa de estágio, com 50 vagas para estudantes do Ensino Superior, com previsão de formatura em 2023. Os interessados devem se cadastrar até o dia 16 de dezembro no site trabalheconosco.vagas.com.br/supervia/oportunidades.

Podem participar do processo alunos de graduação em todos os cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Design, Direito, Economia, Engenharias, Marketing e Psicologia. As oportunidades estão disponíveis em diversas áreas da empresa e, de acordo com o curso, os candidatos poderão escolher aquela que mais se identificam.

"Para ampliar ainda mais as oportunidades e tornar o processo cada vez mais inclusivo, não será exigido conhecimento de língua inglesa e os graduandos de todas as idades podem participar", informou a empresa.