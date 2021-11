Projeto promove oficinas gratuitas de fantasias e adereços, maquiagem social, maquiagem artística, decoração de unhas, artesanato e turbantes e tranças afro, - Divulgação/ Cacau Fernandes

Rio - Após quase dois anos capacitando jovens e adultos apenas online, o projeto A Arte Gerando Renda retorna a ser presencial e abre 300 vagas para oficinas gratuitas de fantasias e adereços, maquiagem social, maquiagem artística, decoração de unhas, artesanato e turbantes e tranças afro, no Caju, Zona Portuária do Rio de Janeiro. Durante a pandemia, mais de quatro mil alunos participaram das aulas online, sendo 97% mulheres

As inscrições iniciam em 22 de novembro, na semana da Consciência Negra. Para participar é necessário ter mais de 15 anos e apresentar comprovante com as duas doses da vacina contra a COVID-19 ou de dose única. O foco são moradores das comunidades cariocas, mas o projeto é aberto a todos.



Serão 10 semanas de aulas práticas, iniciando em janeiro, e todo o material utilizado nos cursos é fornecido gratuitamente, sem nenhum custo para os alunos. Os formandos já estarão aptos para exercerem suas novas profissões e gerarem suas próprias rendas, e o momento não poderia ser mais propício: após dois anos sem Carnaval, 2022 promete trazer consigo 40 dias de folia, segundo revelou o Prefeito do Rio, Eduardo Paes há alguns meses, e os alunos do A Arte Gerando Renda poderão trabalhar no mundo do samba.



Local: Rua General Sampaio, 74 fundos, Caju. Na Associação A Arte Salva Vidas.



Volta ao mercado de trabalho

O fundador da ONG Favela Mundo, Marcello Andriotti, já dá a dica para quem sonha com uma recolocação profissional ou uma renda extra: “Temos vários casos de sucesso, ex-alunos que aprenderam conosco a confeccionar fantasias e nós conseguimos encaminhar para grandes escolas de samba. Outras, criaram seu próprio negócio e hoje vivem de seu trabalho como maquiadores, trancistas, manicures e artesãs. Durante o curso os alunos também recebem treinamento para abertura de MEI, criação de currículo, apresentação pessoal e de como divulgar seu trabalho nas redes sociais”, conta.



Outra forma de possibilidade de emprego é o aproveitamento de ex-alunas como professoras do projeto: “Acompanhamos de perto o desenvolvimento profissionais delas e vemos brilharem no mercado, algumas desenvolvem técnicas exclusivas. Por isso, não perderíamos a oportunidade de trazê-las de volta. Elas. mais do que ninguém. são as inspirações da nova geração, muitos pensam: se elas conseguiram, eu também posso, e vemos se esforçarem ainda mais.”



Um desses exemplos, é o de Rosangela Pereira que se formou em Maquiagem Artística no projeto em 2014. De lá para cá alçou grandes vôos: a make-up artist chefiou nos últimos desfiles uma equipe com mais de 60 profissionais que foram responsáveis por maquiar alas e destaques da Mangueira, Beija-flor, Unidos da Tijuca, Imperatriz Leopoldinense, entre outras.

“Nossa equipe é formada por várias ex-alunas. Todo ano é uma responsabilidade muito grande, mas também é um prazer enorme. Ensino técnicas que deixam os integrantes incríveis, em um curto espaço de tempo”, conta a artista da maquiagem.



O Projeto A Arte Gerando Renda é patrocinado pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, ICTSIRIO e Kasznar Leonardos, através da Lei do ISS.