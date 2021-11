Loja C&A - Divulgação

Publicado 18/11/2021 16:33

Rio - A C&A Brasil está com um total de 5 mil vagas temporárias abertas para todas as suas 310 lojas espalhadas por todo o país. As contratações são reforço para a Black Friday, Natal e ano novo. O período de contratação varia de 14 a 60 dias, inclusive com possibilidade de efetivação.

As oportunidades abertas são para cargos de operador de caixa, estoquista, operador de vendas, fiscais de loja e consultor venda direta.

O Rio de Janeiro tem 681 das 2649 vagas para o Sudeste. A região Sul tem outras 433 oportunidades, já o Nordeste tem 882, além de outras 534 na região Norte e 617 no Centro-Oeste.

Para assumir uma das 5 mil vagas é necessário que o candidato seja maior de 18 anos e que tenha ensino médio completo.

Não é exigida experiência prévia, mas é importante que o candidato se identifique com o dia a dia do varejo, tenha energia, protagonismo, disponibilidade imediata, atitude de servir, disciplina na execução e, principalmente, goste de se expressar através da moda.