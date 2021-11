Geral - Movimentaçao no SAARA para o dia das crianças, na manha de hoje. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Geral - Movimentaçao no SAARA para o dia das crianças, na manha de hoje.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/11/2021 12:30

A taxa de desemprego do Brasil foi considerada a quarta maior entre as principais economias do mundo, de acordo com dados da agência de classificação de risco Austin Rating.

O levantamento mostrou que a taxa brasileira é mais que o dobro da média global e a pior entre os integrantes do G20 (grupo que reúne os 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia), segundo a mais recente atualização no mês de agosto.

De acordo com a última análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 13,7 milhões de pessoas procuram emprego no país. Com isso, a taxa de desemprego no Brasil está em 13,2% no trimestre encerrado em agosto. O Brasil só perde para a Costa Rica, com taxa de 15,2%, Espanha (14,6%) e Grécia (13,8%).

Antes do início da pandemia de Covid-19 em março do ano passado, o índice estava abaixo de 12%, subindo para 14,7% no primeiro trimestre deste ano.

Dos membros que fazem parte do G20, além do Brasil, três países estão no top 10 entre as principais taxas de desemprego no mundo. São eles: Turquia em sexto lugar com 12,1%, Itália em sétimo lugar com 9,3% e Índia em nono com 8,3%. Entretanto, três ainda não divulgaram números oficiais de desemprego no 3º trimestre: África do Sul, Arábia Saudita e Argentina.