Confira como se inscrever nos processos seletivos - Divulgação

Confira como se inscrever nos processos seletivosDivulgação

Publicado 23/11/2021 13:19

Rio - O final do mês de novembro vai contar com diversas oportunidades de estágio para diversas áreas de atuação. A primeira é a PetroRio. Batizado de "Cria da Prio", o programa terá inscrições on-line que vão até o dia 29 de dezembro e está aberto a estudantes de todas as regiões do Brasil, desde que tenham disponibilidade de mudança para o Rio de Janeiro. A segunda é a Livelo, que lançou um programa de estágio exclusivo para pessoas negras. Em parceria com a consultoria Carreira Preta, a iniciativa tem como objetivo contribuir com a inclusão da população negra nos ambientes corporativos.

PetroRio

A PetroRio iniciou as inscrições para o seu programa de estágio nesta segunda-feira, 22. O programa oferece vagas para áreas relacionadas à operação da companhia como também para áreas administrativas e de backoffice. Para concorrer, os estudantes precisam ter previsão de formatura entre dezembro de 2022 e junho de 2024, além de possuir inglês avançado.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 29 de dezembro por meio da plataforma on-line https://99jobs.com/petrorio/jobs/188007-programa-de-estagio-petrorio-2022

Para o gerente de Recursos Humanos da Petrorio, Mário Bello, entre os principais critérios de avaliação do candidato está a vontade de integrar o time da empresa e ser parte de um setor tão importante para o crescimento do país como é o de óleo e gás.

"Trabalhamos para desenvolver um ambiente de trabalho que estimule nossos colaboradores, por isso buscamos talentos que compartilhem conosco uma energia criativa para formação de novas ideias. Atuamos para nos destacar dentro do nosso segmento como uma empresa que valoriza a experiência aliada ao novo e que preza por um conceito no qual cada colaborador é parte fundamental do processo para chegarmos aos nossos objetivos", explica.

A última etapa do processo admissional será no dia 14 de janeiro de 2022 e o início do estágio está programado para 7 de fevereiro.

As vagas são destinadas para as seguintes áreas de interesse: Administração, Direito, Economia, Geologia, Tecnologia, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Design e todas as Engenharias.

O programa está aberto a estudantes de todas as regiões do Brasil, desde que tenham disponibilidade de mudança para o Rio de Janeiro, pois o estágio será presencial no escritório da PetroRio localizado em Botafogo. A bolsa-auxílio é de R$ 2.500,00 para carga horária de 6h/dia e vale-refeição de R$ 1.300,00. A empresa ainda oferece vale-transporte e seguro de vida.



Livelo

A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do Brasil, com a missão de contribuir para a ampliação da diversidade racial nos ambientes corporativos, lançou o seu primeiro programa de estágio exclusivo para pessoas negras. A iniciativa reforça as práticas culturais da organização, que valorizam sem distinção e garantem a composição de um time com profissionais com múltiplas mentalidades, origens culturais e experiências de vida.

Em parceria com a consultoria Carreira Preta, que oferece soluções corporativas e educacionais para a inclusão e integração social, o programa irá disponibilizar vagas nas áreas de Tecnologia, Marketing, Produtos, Operações, Comercial, Finanças, Pessoas, Planejamento e Projetos em um ambiente de trabalho criativo, desafiador e descontraído, repleto de desafios inspiradores. As inscrições para participar do processo seletivo podem ser feitas através do link . O início das atividades está previsto para o começo de 2022.

"Para termos um quadro de colaboradores mais diverso e inserir essa pauta na estratégia da companhia, a criação de uma squad focada em assuntos de raça e etnia é um marco importante para nós. Nossos principais pilares são a conscientização e sensibilização dos times para que possamos refletir nossas ações externamente, abrindo oportunidades para contarmos novas histórias", conta Joyce Lobato, integrante da squad de raça e etnia da Livelo.

"Nós do Carreira Preta temos orgulho em participar de Programas como esse porque, além de acelerarmos a profissionalização e carreira de pessoas negras, ainda contribuímos na disseminação da importância de se pensar e falar de Carreira, referenciando e criando modelos para todo o mercado e sociedade", comenta Michele Franca, CEO e Fundadora do Carreira Preta.

Após a criação da Tribo de Diversidade, grupo formado pelos próprios colaboradores da Livelo com squads dedicadas para Gerações, LGBTQIA+, Raça e Etnia, Gênero e Pessoas com Deficiência, a empresa tem implementado diversas iniciativas para estimular a inclusão de grupos minoritários na companhia, proporcionando também o desenvolvimento e crescimento deles na Livelo.

Com práticas reconhecidas para garantir a equidade de gênero, sendo inclusive premiada no ranking Melhores Empresas para Mulher Trabalhar GPTW 2021, a empresa conta agora com o apoio das consultorias Transcendemos, Maturi e do Instituto PriG para consolidar um ambiente mais representativo. São ações de alto impacto voltadas para que os profissionais sejam considerados em toda sua pluralidade e tratados com respeito, cordialidade e empatia, garantindo também que todos tenham voz.

"Na Livelo, diversidade faz parte do nosso jeito de ser e deve permear da estratégia à execução em todas as áreas. Ao formar equipes plurais, com diferentes trajetórias e visões de mundo distintas, criamos um modelo de negócio mais inovador, e, principalmente, buscamos refletir a sociedade dentro do ambiente corporativo", explica Danielle Lopes, diretora de Pessoas, Planejamento e Projetos da Livelo.