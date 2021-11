Curso Inova JUV acontecerá entre os dias 29/11 e 3/12, das 13h às 17h - Divulgação/JUVRio

Publicado 24/11/2021 16:09

Estão abertas as inscrições em 30 vagas do curso Inova JUV, o novo programa de capacitação em empreendedorismo da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio). Durante uma semana na Vila Olímpica Artur Távola, em Vila Isabel, na zona norte do Rio, jovens em situação de vulnerabilidade social irão aprender como desenvolver seus próprios negócios, além de entender como gerar renda, trazendo melhores condições de vida para si e sua família.

Com aulas sobre marketing, finanças, fluxo de caixa, custos e faturamento, divulgação e networking, o aluno terá à disposição conhecimento e um plano de negócios pronto e apto a empreender. As inscrições serão recebidas enquanto durarem as vagas e o curso acontecerá na semana de 29/11 a 3/12, das 13h às 17h.

Além da formação, os jovens receberão uma logomarca exclusiva para o seu negócio e terão acesso a três meses de mentoria gratuita, na qual consultores especializados auxiliarão os formados sobre suas dúvidas e possíveis dificuldades da jornada empreendedora. Para o secretário da juventude, Salvino Oliveira, o Inova JUV consolidará a autonomia financeira e o fortalecimento da autoestima dos futuros jovens empreendedores cariocas.

"O mundo atual tem exigido cada vez mais de todos nós o desenvolvimento de capacidades diversas, como a criatividade e a reinvenção. Promover nos jovens a veia empreendedora é investir em novas ideias que só precisam de incentivo e canalização para prosperar. O Inova JUV quer conduzi-los por esses caminhos para o futuro", destacou o secretário Salvino Oliveira.

Com 20 horas de carga horária, o curso Inova JUV é baseado na metodologia By Necessity®, criada pela Besouro Agência de Fomento Social, que usa a vivência de cada jovem para a criação de um negócio com baixo ou nenhum custo. Ao final das onze etapas do método, os jovens estarão prontos para tirarem seu negócio do papel, que são: Meu sonho, Meu Perfil, Criatividade, Meu Negócio, Minha Marca, Minha Pesquisa, Minhas Vendas, Meu RH, Minhas Finanças, Minhas Análises e Plano de Ação.