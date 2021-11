Evento gratuito apresenta cursos de graduação a estudantes do ensino médio - Divulgação/Pró-reitoria de Extensão da UFRJ

Publicado 29/11/2021 11:26

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) realiza, entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro, o "Conhecendo a UFRJ 2021", evento que reúne estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas. O objetivo é apresentar a instituição, seus cursos e espaços, aos jovens que desejam conhecer e ingressar na universidade nos próximos anos. As inscrições, que podem ser feitas pelo link , são abertas e gratuitas para todo o Brasil."É a primeira vez que o Conhecendo a UFRJ acontece online. Como ainda estamos vivendo os efeitos da pandemia, esse formato garante a segurança dos estudantes e dos servidores envolvidos. Além disso, jovens de outras partes do Brasil que não teriam como participar por causa da distância, este ano vão poder estar conosco", explica a Reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho.A programação inclui mesas especiais, palestras e estandes virtuais - 64 de cursos de graduação e 25 de setores da UFRJ como Parque Tecnológico e Museu Nacional. "Vamos ter um ambiente imersivo para o público, que vai poder circular pelos espaços, diferentes salas e estandes, aproximando esses estudantes da experiência do presencial, que é a marca do Conhecendo", conta Ivana Bentes, Pró-reitora de Extensão da UFRJ, setor responsável pela realização do evento.De acordo com a universidade, a última edição, realizada em 2019 no formato presencial, reuniu mais de 4,7 mil estudantes no campus do Fundão. Este ano as inscrições devem ser feitas pelos próprios alunos e não pelas escolas, como acontecia nas edições anteriores.