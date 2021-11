Empresa de consultoria e auditoria tem programa de aceleração de carreira para profissionais negros - Reprodução/ Pixabay

Publicado 25/11/2021 11:17 | Atualizado 25/11/2021 11:18

Rio - A empresa de consultoria e auditoria PwC disponibiliza o programa de aceleração de carreira para profissionais negros Black as Manager (BAM), o primeiro lançado pela companhia. Participam trabalhadores pretos e pardos de todas as linhas de serviço e que estejam em posição de senior associates. Mentores, sócios e sócias que apoiam a jornada dos participantes também passam por uma trilha de desenvolvimento.

Segundo a companhia, o objetivo do programa é permitir que profissionais negros alcancem postos de gerência na firma, fazendo com que a PwC alcance com mais agilidade um quantitativo importante de profissionais negros em posições de liderança. Hoje são 50 profissionais no programa que dura 10 meses e tem 25 mentores (sócios e sócias da PwC).

O BAM possui quatro etapas: Mentoria, Formações, Inglês e Hackathon. As formações recebidas pelos participantes do programa têm workshops de desenvolvimento, trilhas de conteúdos técnicos e o ensino de inglês. "Queremos que a PwC seja um espaço atraente para as pessoas negras desenvolverem todo o seu potencial", afirma Eduardo Alves, sócio da PwC Brasil.

No último ano fiscal, a PwC cresceu 5,5% na representatividade negra no seu quadro de profissionais, passando de 20% para 25,5%. Hoje, os profissionais negros e pardos da PwC representam 25,5% de todo o seu quadro, sendo 8,1% negros e 17,4% pardos. Esse número vem crescendo rapidamente, já que há 3 anos esse número era de 9%.

Já o percentual de contratação de negros para o Nova Geração (programa de trainees) vem crescendo a cada ano.

FY 19: 26% dos contratados eram negros (2018)

FY 20: 32% dos contratados eram negros (2019)

FY 21: 37% dos contratados eram negros (2020)

FY 22: 40% dos contratados eram negros (2021)