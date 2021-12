Taxistas do Rio estão autorizados a cobrar a tarifa de bandeira 2 até o dia 31 de dezembro - Divulgação

Publicado 01/12/2021 12:10

Rio - Os táxis convencionais (cor amarela com faixa azul) do município do Rio de Janeiro podem cobrar, a partir desta quarta-feira, 1º, a tarifa de bandeira 2 durante o dia, em função do fim de ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), o valor da quilometragem da tarifa II é R$ 3,12, já o quilômetro rodado da tarifa I é R$ 2,60. O preço adicional valerá até as 21h do dia 31 de dezembro.

A medida foi publicada em Resolução (SMTR 3474) no Diário Oficial do Município desta quarta-feira: "Fica autorizado o uso da tarifa II, sem discriminação horária, para o serviço de transporte de passageiros nos Táxis Convencionais - cor amarela com faixa azul - do Município do Rio de Janeiro, a vigorar continuamente das 06h00 (seis horas) do dia 01 de dezembro de 2021, quarta-feira, até as 21h00 (vinte e uma horas) do dia 31 de dezembro de 2021, sexta-feira".