Cerca de 1,8 milhão procuram centros de assistência social por não saberem o que fazer após fim do Bolsa Família - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Cerca de 1,8 milhão procuram centros de assistência social por não saberem o que fazer após fim do Bolsa FamíliaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 02/12/2021 14:42

Brasília - O Ministério da Cidadania libera nesta sexta-feira, 3, mais uma parcela do auxílio emergencial para novos elegíveis. Durante o mês passado, a pasta analisou as últimas contestações apresentadas por cidadãos que ficaram inelegíveis no mês de outubro e também foram examinados os requerimentos provenientes de decisões judiciais.

Segundo a pasta, não há mais requerimentos pendentes em análise. Ao todo foram analisados 20.199 cadastros de trabalhadores que se inscreveram pelos meios digitais ou que integram o Cadastro Único, sendo que 11.279 cidadãos foram aprovados e receberão, ao todo, R$ 15.838.025,00. Todos recebem as parcelas retroativas a que têm direito.

Os resultados podem ser conferidos no site consultaauxilio.cidadania.gov.br.

Nesta semana, o governo federal começou a enviar mensagens de celular a 625 mil brasileiros para cobrar a devolução do auxílio emergencial recebido de forma irregular.

As mensagens são enviadas para quem já havia sido notificado ao enviar declaração do Imposto de Renda 2021 e quem se cadastrou para ganhar o benefício sem atender às regras, por exemplo, recebe outro tipo de benefício do governo (seguro-desemprego ou aposentadoria) ou também quem apresentou renda incompatível ao programa ou possuía vínculo empregatício ao receber o benefício.