Oportunidades estão disponíveis em diversas áreas da empresa: de acordo com o curso, os candidatos poderão escolher aquela que mais se identificam - Divulgação / SuperVia

Publicado 02/12/2021 13:05 | Atualizado 02/12/2021 19:05

Rio - A SuperVia, concessionária dos trens do Rio de Janeiro, está em busca de novos talentos. E empresa lançou o seu Programa de Estágio, com 50 vagas para estudantes do Ensino Superior, com previsão de formatura em 2023. As inscrições terminam dia 16 de dezembro.



Podem participar do processo alunos de graduação em todos os cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Design, Direito, Economia, Engenharias, Marketing e Psicologia.

As oportunidades estão disponíveis em diversas áreas da empresa e, de acordo com o curso, os candidatos poderão escolher aquela que mais se identificam.



“Nossos trens atravessam o Rio de Janeiro e mais onze municípios da Baixada Fluminense. Temos uma responsabilidade grandiosa de transportar milhares de pessoas todos os dias e estamos em busca de jovens talentos que entendam esse compromisso e que contribuam para a evolução dos nossos serviços com uma visão moderna, que vai se somar à experiência dos ferroviários que integram a casa. Também acreditamos que um ambiente criativo e inovador precisa ser o mais diverso possível”, afirma a gerente de Recursos Humanos da SuperVia, Kelly Coelho.

Com o objetivo de deixar as vagas mais acessíveis a todos, conhecimentos em Inglês não são pré-requisito. Além disso, serão aceitas candidaturas de graduandos de todas as idades e localidades, mas morar nas proximidades da via férrea será considerado um diferencial.