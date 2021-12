Publicado 01/12/2021 14:17

Rio - Aqueles que estão em busca de uma oportunidade de trabalho como servidor público tem algumas chances para apostar. Nesta semana, a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) e a Marinha lançaram editais que totalizam 1.594 vagas.

No caso da Telebras , são 1.181 vagas, das quais nove são imediatas e 1.172 para cadastro reserva (CR). Há oportunidades em cargos de níveis médio e superior de ensino, com vencimentos de R$ 3,3 mil e R$ 8,7 mil, respectivamente. As vagas são para trabalhar em Brasília e no Rio de Janeiro e as inscrições vão ser abertas no dia 7 deste mês.