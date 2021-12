A ideia é capacitar jovens negros para o mercado de trabalho - Divulgação/Prefeitura do Rio

A ideia é capacitar jovens negros para o mercado de trabalhoDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 08/12/2021 16:41

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), por meio do Instituto Febraban de Educação (INFI), irá oferecer cursos gratuitos de capacitação profissional a jovens negros e negras formados pelo Programa CiberEducação Cisco do Brasil. A uniciativa faz parte do projeto SOMAMOS, criado em 2018 para ampliar o acesso de afrodescendentes no mercado de trabalho, especialmente o setor financeiro.

O programa já formou 1.750 profissionais de cibersegurança nos últimos 12 meses, sendo 43% destes negros ou pardos autodeclarados, ajudando assim no desenvolvimento da nova geração de jovens talentos de segurança cibernética do país.



O curso terá duração de 96 horas, e a capacitação será ministrada de forma online, com aulas ao vivo e conteúdo em EAD sobre relacionamento interpessoal, planejamento de carreira com abordagem de métodos ágeis, LinkedIn, comunicação empresarial e educação financeira, além de conteúdos técnicos sobre os mecanismos de funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, Macroeconomia e Prevenção a Lavagem de Dinheiro, considerados essenciais para atuação em instituições financeiras.



Para participar, os interessados deverão responder a um questionário com seus dados pessoais, declaração de etnia, interesse no mercado financeiro, disponibilidade e compromisso, além de submeter uma carta de candidatura detalhando perfil, motivações pessoais e as razões que levaram à escolha pela formação.



O projeto SOMAMOS é resultado da evolução do "Programa FEBRABAN de Educação para Diversidade e já capacitou 12 turmas em São Paulo (2018-2019) e Salvador (2020). Dos 321 jovens formados em São Paulo, 191 terminaram o curso já empregados em companhias do segmento financeiro, da indústria e do setor de serviços. Os alunos ocuparam prioritariamente posições de estágio e foram contratados como empregados efetivos também em áreas como comercial, sustentabilidade, auditoria e jurídico.