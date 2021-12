Prefeitura oferece duas mil oportunidades de desenvolvimento e empregabilidade para jovens de baixa renda no Rio - Divulgação/Firjan

Publicado 08/12/2021 08:21

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e o Instituto PROA, oferece duas mil oportunidades de desenvolvimento e empregabilidade para jovens de baixa renda no Rio de Janeiro. Segundo a administração municipal, até o momento, mais de 4,2 mil já foram aprovados e puderam se aperfeiçoar para o mercado de trabalho, se conectando com vagas de emprego. Para a próxima turma, que começa em janeiro de 2022, as inscrições já estão abertas no site https://plataforma.proa.org.br

Para participar é preciso ter entre 17 e 22 anos; estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública; e morar no estado do Rio de Janeiro. As inscrições vão até o dia 14 de janeiro e a previsão de início das aulas é dia 17 de janeiro de 2022.

De acordo com a prefeitura, o objetivo do curso é a construção de profissionais sólidos, que pensem em sua carreira de maneira clara e objetiva, com autoconhecimento e capacidade de se desenvolver corporativamente.

Aulas extras

Em formato 100% digital e gratuito, a plataforma PROA oferece aulas de Autoconhecimento (20 horas), Planejamento de Carreira (20 horas), Projeto Profissional (20 horas), Raciocínio Lógico (20 horas), Comunicação (20 horas). Ao final, os alunos que concluírem estarão aptos para participarem de processos seletivos para vagas de posições de início de carreira e primeiro emprego. Todos recebem certificado de conclusão emitido pelo PROA e têm acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado.

Além da trilha básica do curso, o PROA terá cinco trilhas técnicas patrocinadas por diferentes empresas, onde aprenderão Análise de Dados (patrocinado pelo iFood), Varejo (Via - Fundação Casas Bahia), Administração (P&G), Logística (P&G), UX Design (Accenture) e Promoção de Vendas (BrF).

Para se conectarem, os jovens que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas e que buscam seu primeiro emprego, têm acesso gratuito à plataforma on-line que oferece 100 horas de aulas com orientação e apoio de tutores em encontros semanais ao vivo.

Segundo dados divulgados pelo IBGE, o desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos ficou em 31,4% no 3º trimestre de 2020. É o maior índice já registrado. A falta de experiência e oportunidades de estudos, aliado ao cenário da pandemia faz com que eles sofram mais com o desemprego.

"A promoção de parcerias com foco na capacitação profissional e empregabilidade é prioridade na gestão Eduardo Paes. A Secretaria de Trabalho e Renda tem contribuído fortemente para isso, assim como os demais órgãos municipais, com vistas à redução do desemprego e na geração de emprego e renda. Temos confiança de que a cidade do Rio irá retomar sua capacidade econômica", destaca o secretário de Trabalho e Renda, Sérgio Felippe.

"Nossa chegada ao Rio tem tido um retorno super positivo, onde já estamos conectando centenas de jovens com oportunidades de primeiro emprego. Entendemos as reais demandas das empresas parceiras, assim como as competências necessárias para que os jovens estejam preparados para essas oportunidades", afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.